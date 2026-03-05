Tutti sul ’Torpedone’ Viaggio tra le bellezze le contraddizioni e le curiosità massesi

Tutti sono a bordo del 'Torpedone' per scoprire le meraviglie e le stranezze di Massese. Il viaggio attraversa luoghi come la Farmoplant, coinvolta in un recente episodio, e il tordello, una tradizione locale. Si passa anche dalla collina ricoperta di vigneti di Candia doc, tra paesaggi pittoreschi e curiosità che caratterizzano questa zona.

Dallo scoppio della Farmoplant al tordello, dalla collina piena di vigneti (Candia doc), che separa, non solo fisicamente, Massa e Carrara, al Pontile sul mare mandato a picco da una nave, dal Paradiso fino alla Partaccia con la Torre Fiat unica iconica traccia vivente di un litorale un tempo contrassegnato da colonie estive da anni oramai abbandonate. Sono tante le contraddizioni che si inseguono a Massa Carrara, quante forse i numerosi tornanti per salire dalla spiaggia alle Apuane. Tornanti che affronta la nuova puntata di 'Torpedone', il podcast di Autolinee Toscane, che per questa sesta tappa gira per le strade, tortuose, della terra apuana.