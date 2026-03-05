Tunnel subportuale nel progetto in gara non c’è l’uscita di Madre di Dio

Nel progetto del tunnel subportuale di Genova in fase di gara non è inclusa l’uscita verso via delle Casaccie e Madre di Dio. La mancanza di questa uscita è stata confermata dai responsabili del procedimento, che hanno specificato le caratteristiche e le limitazioni del progetto in corso. Nessuna altra informazione ufficiale riguarda eventuali modifiche o alternative previste per queste uscite.

Nel progetto del tunnel subportuale di Genova attualmente in gara non è prevista l’uscita verso via delle Casaccie e Madre di Dio. Lo ha spiegato il subcommissario alla ricostruzione Carlo De Simone durante la commissione consiliare riunita in Comune per fare il punto sull’opera. "Il progetto approvato, messo a gara e finanziato prevede un tunnel con entrata nel Bisagno e uscita nella zona di Brigate Partigiane", ha spiegato De Simone. L’eventuale collegamento con Madre di Dio, presente in una fase preliminare del progetto, non rientra infatti nel quadro economico dell’opera. Secondo quanto riferito dal subcommissario, gli eventuali svincoli aggiuntivi "non rientrano nelle somme a disposizione dei quadri economici", motivo per cui al momento non risultano finanziati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Autostrade, al via la gara per il Lotto B del tunnel subportuale di GenovaLa pubblicazione del bando e della relativa documentazione sarà resa disponibile secondo le modalità previste dal Codice Appalti e sul portale...

Tunnel subportuale, resta il nodo dell’uscita in centro. “Tavolo su fondi e Sopraelevata”Nel progetto che andrà a gara non è prevista la connessione a Madre di Dio, servirebbe la demolizione di un pezzo di Aldo Moro.

Contenuti utili per approfondire Tunnel subportuale nel progetto in gara....

Argomenti discussi: Tunnel subportuale, in funzione la nuova galleria ferroviaria.

Tunnel subportuale, nel progetto in gara non c’è l’uscita di Madre di DioLo ha spiegato il subcommissario Carlo De Simone in commissione: Prevista entrata nel Bisagno e uscita a Brigate Partigiane. Il Pd chiede chiarezza su costi e varianti, Ferrante: Il costo è salito ... genovatoday.it

Tunnel subportuale, uscita Madre di Dio fuori dal progetto a gara: studi in corso ma manca la copertura dei costiCommissione a Palazzo Tursi. Fine assegnazione lavori prevista il 19 novembre. Residenti Foce preoccupati per l’impatto del cantiere ... primocanale.it