trappola per topi il classico di agatha christie in scena al teatro ciak

14 dic 2025

Al Teatro Ciak fino al 18 gennaio, torna il celebre classico di Agatha Christie,

  fino al 18 gennaio: con la regia di Anna Masullo, nel cast Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini e Linda Manganelli. Un raffinato enigma teatrale, un gioco di specchi in cui l’apparenza è costantemente messa in discussione. Natale da brivido al Teatro Ciak di Roma  che da venerdì 19 dicembre a domenica 16 gennaio 2026 presenta il grande capolavoro di Agatha Christie Trappola per topi. Con la traduzione di Edoardo Erba e la regia di Anna Masullo, lo spettacolo vedrà sul palco Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Linda Manganelli, Mauro Santopietro, Fabrizio Bordignon, Giovanni Carta, Francesco Maccarinelli  e Claudia Guidi. Spettacolo.eu

