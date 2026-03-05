Trapani | il Referendum Giustizia divide medici e avvocati

Il 5 marzo 2026, alle 10:39, la sala dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani si è riunita per discutere sul Referendum Giustizia. Medici e avvocati si sono incontrati per esprimere le loro posizioni sui cambiamenti proposti nel sistema giudiziario italiano. La riunione ha visto confronti diretti tra le due categorie professionali. La discussione si è svolta in un clima di confronto aperto e partecipato.

La sala dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani si è trasformata, giovedì 5 marzo 2026 alle ore 10:39, in un crocevia di opinioni dove il destino della giustizia italiana è stato messo al vaglio. Al centro del dibattito c'è il Referendum Giustizia, un tema che divide ma che ha unito professionisti sanitari e cittadini in un confronto serrato tra chi sostiene il SÌ e chi difende il NO. Non si tratta solo di una riunione tecnica, ma di un momento di alta tensione intellettuale dove le parole contano quanto i numeri. Il luogo scelto, la sede dell'OMCeO nella provincia trapanese, non è casuale: rappresenta il cuore pulsante delle professioni sanitarie locali, un territorio dove l'autonomia speciale della Sicilia incontra le sfide nazionali.