Giustizia a rischio | il referendum divide Fermo tra accuse

Il referendum ha provocato divisioni a Fermo, dove il dibattito sulla riforma costituzionale ha acceso le discussioni tra cittadini e rappresentanti locali. La questione ha diviso le opinioni, soprattutto perché riguarda il futuro del sistema giudiziario e le sue possibili modifiche. Durante un incontro all’Hotel Astoria, molti hanno espresso dubbi e preoccupazioni sui cambiamenti in corso. La discussione continua a coinvolgere la comunità, che aspetta di capire come evolverà la situazione.

Fermo si è trasformata in un'arena di confronto sul futuro della giustizia italiana. Un dibattito acceso, svoltosi ieri presso l'Hotel Astoria, ha contrapporsi due visioni distinte sulla riforma costituzionale in arrivo, con la prospettiva del referendum a definire il destino di un sistema che molti ritengono bisognoso di cambiamento. Al centro della discussione, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e la ridefinizione dei meccanismi disciplinari. L'incontro ha di fronte Bruno Castagnoli, già presidente del Tribunale di Fermo e sostenitore del "Sì" alla riforma, e Ruggiero Dicuonzo, sostituto procuratore della di Ancona, coordinatore del comitato "Giusto dire No – Marche".

