Toscana Produzione Musica 2026 annuncia un calendario ricco di eventi, con circa 100 spettacoli programmati tra marzo e novembre e la partecipazione di 200 artisti provenienti da diverse realtà. La manifestazione si svolge in diverse location della regione e si concentra sulla promozione della musica dal vivo, coinvolgendo artisti emergenti e affermati in un fitto calendario di appuntamenti.

FIRENZE – Toscana Produzione Musica 2026 si presenta con numeri in crescita e un programma diffuso che coinvolgerà 200 artisti e circa 100 eventi tra marzo e novembre. Concerti, produzioni e rassegne si svolgeranno tra Firenze, Pisa e altre città della Toscana, con iniziative che si inseriscono nel panorama della musica contemporanea e della sperimentazione artistica. Il centro di produzione musicale, riconosciuto dal Ministero della Cultura, è stato fondato nel 2022 e in pochi anni ha già realizzato circa 400 eventi con oltre 300 artisti. Con il programma previsto per il 2026 il progetto entra nel secondo anno del nuovo triennio ministeriale, confermando un modello che punta sulla produzione di contenuti musicali originali e sulla costruzione di reti culturali sul territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana Produzione Musica, nel 2026 oltre 100 eventi con 200 artisti

L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: “Una grande avventura per Rieti” con oltre 100 eventiRoma, 13 gennaio 2026 – Oltre 100 appuntamenti tra cui 2 percorsi espositivi, 17 spettacoli musicali e concerti, 20 appuntamenti dedicati alle...

Nel bene e nel male, gli eventi in Toscana nel 2025: ripercorri un anno di storie ed eventiFirenze, 1 gennaio 2026 – I personaggi, le storie e i fatti che hanno raccontato la Toscana nel 2025.

Altri aggiornamenti su Toscana Produzione Musica.

Temi più discussi: Toscana Produzione Musica: cinque anni di produzioni e sperimentazioni in continua crescita; Toscana produzione musica: 100 eventi con 200 artisti per il 2026; Toscana Produzione Musica, 200 artisti per 100 eventi; Sarà un 2026 ricco di eventi per Toscana Produzione Musica.

Toscana Produzione Musica: cinque anni di produzioni e sperimentazioni in continua crescitaNel 2026 i concerti di Toscana Produzione Musica non si terranno soltanto a Firenze, ma attraverseranno l’intero territorio regionale ... intoscana.it

Toscana Produzione Musica celebra i primi 5 anni con un programma di 100 concerti per il 2026Nel 2026 i concerti di Toscana Produzione Musica non si terranno soltanto a Firenze, ma attraverseranno l’intero territorio regionale ... intoscana.it

Nel 2026 i concerti di Toscana Produzione Musica non si terranno soltanto a Firenze, ma attraverseranno l’intero territorio regionale, in collaborazione con realtà di eccellenza come MetJazz di Prato, Estate Fiesolana, Città del Teatro di Cascina e Pisa Jazz Fe - facebook.com facebook

Toscana Produzione Musica accoglie a Firenze musicisti da ogni parte del mondo e, al tempo stesso, accompagna oltreconfine le opere che qui prendono forma Cs B x.com