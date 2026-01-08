A Bagno a Ripoli, un uomo di 81 anni è stato trovato morto nella sua auto, parcheggiata in una piazza di Santa Croce a Varliano. La compagna, preoccupata per la sua assenza, lo aveva cercato senza successo. Le autorità hanno escluso cause esterne e ipotizzano un decesso per cause naturali. La salma è stata posta sotto accertamenti medici.

Bagno a Ripoli (Firenze), 8 gennaio 2026 – Cause naturali per il decesso di un 81enne trovato morto dentro la sua auto, regolarmente posteggiata in una piazza di Bagno a Ripoli (Firenze), a Santa Croce a Varliano. Il cadavere è stato trovato dalla convivente che, allarmata dal fatto che l'uomo tardava dal rincasare dopo esser uscito per andare a fare la spesa, è andata lei stessa a cercarlo e l'ha trovato esanime nella vettura. Sul posto sono andati i carabinieri e il personale del 118 che ha constatato la morte per decesso cardiocircolatorio. Nel sopralluogo i militari non hanno trovato elementi riferibili alla possibile commissione di reati, tipo un'aggressione o altri atti violenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non torna a casa dopo la spesa, lo trova morto la compagna che era andata a cercarlo

