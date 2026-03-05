TIM Young Full | Giga illimitati 5G Ultra a 7,99€ per Under 30

TIM lancia TIM Young Full, un’offerta dedicata agli under 30 nel 2026, con Giga illimitati 5G Ultra a 7,99 euro al mese. La promozione si rivolge a chi effettua la portabilità del numero da iliad o da alcuni operatori virtuali. La tariffa include chiamate illimitate e accesso alla rete 5G Ultra. L’offerta è disponibile fino a data da definirsi.

TIM Young Full è l'offerta operator attack dedicata agli under 30 che passano a TIM da Iliad o operatori virtuali: include Giga illimitati in 5G Ultra a 7,99€ al mese con prezzo bloccato per 30 mesi TIM Young Full è una delle offerte mobile più interessanti per under 30 nel 2026. Si tratta di una tariffa operator attack di TIM dedicata a chi effettua la portabilità del numero da iliad o da alcuni operatori virtuali. A 7,99€ al mese include Giga illimitati in 5G Ultra, minuti illimitati e 200 SMS con prezzo bloccato per 30 mesi. È una delle tariffe più competitive per i giovani che cercano un piano completo senza vincoli e senza sorprese in bolletta. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

