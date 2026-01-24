Terrore in Italia sale armato sul bus e accoltella i passeggeri

Un episodio di violenza si è verificato a Milano, coinvolgendo un autobus e la metropolitana. Durante una lite tra giovani in centro, uno dei partecipanti è salito a bordo con un’arma e ha accoltellato alcuni passeggeri. L’evento ha causato paura e disagi tra i cittadini, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

Una lite tra giovanissimi, nata in pieno centro a Milano, si è trasformata in pochi minuti in un grave episodio di violenza che ha coinvolto la metropolitana e un autobus di linea. Un ragazzo di 15 anni ha accoltellato due coetanei e, nella fuga, è salito su un bus armato di una lama di grandi dimensioni, scatenando momenti di forte tensione tra i passeggeri prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio è iniziato lungo la linea verde della metropolitana milanese. Una discussione tra il quindicenne e due minorenni sarebbe esplosa già nei pressi della fermata di Cadorna, per poi proseguire durante il tragitto fino alla stazione di Lambrate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Italia, sale armato sul bus e accoltella i passeggeri. TerroreNella serata di venerdì, un episodio di violenza si è verificato su un autobus in Italia, dove un uomo armato ha aggredito i passeggeri, ferendoli con un coltello.

Leggi anche: Allarme sul bus in via Dismano. Sale a bordo con un’ascia. Terrore tra i passeggeri

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Sinners - I Peccatori, cosa sapere sull'horror con Michael B. Jordan da record agli Oscar; Return to Silent Hill: il nuovo film horror in arrivo al cinema e Gamelife regala sconti esclusivi ai fan; 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, trama e cast del film horror in uscita al cinema; Viene giù tutto Crolla l’intera palazzina terrore in Italia | poi la scoperta shock.

Italia Due. . CRONACA. AUTOCISTERNA SI RIBALTA, TERRORE A EBOLI - facebook.com facebook