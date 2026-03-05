Terni Viviana Altamura ‘pizzica’ Stefano Bandecchi | Fare discriminazioni tra scuole sarebbe un errore

Viviana Altamura, ex assessore all’istruzione, ha criticato pubblicamente il sindaco Stefano Bandecchi attraverso un post sui social media. Nel messaggio, ha commentato la questione delle scuole, sottolineando che fare discriminazioni tra diversi istituti sarebbe un errore. La discussione si è concentrata sulla scuola De Amicis, evidenziando una presa di posizione chiara e diretta contro eventuali divisioni nel sistema scolastico locale.

L’ex assessore all’istruzione pubblica un post sui social: “Mi auguro che l’attenzione venga riservata allo stesso modo a tutte le scuole della città” Un post social corredato da una descrizione piuttosto emblematica. L’ex assessore all’istruzione Viviana Altamura ‘pizzica’ il sindaco Stefano Bandecchi con un riferimento diretto alla scuola De Amicis. Il primo cittadino, infatti, nei giorni scorsi aveva svolto un sopralluogo con i componenti della giunta annunciando interventi straordinari di riqualificazione. Occorre però fare un passo indietro per capire il senso del post. L’ex assessore Altamura, infatti, evoca i lavori congiunti della prima e della seconda commissione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Terni Festival, Viviana Altamura: “Opportunità preziosa di orientamento per gli studenti”Il primo seminario ‘Ingegneria a supporto della salute umana e ambientale’ ha visto la partecipazione degli studenti provenienti da Terni, Amelia,... Terni, tensione tra Stefano Bandecchi e una troupe di ‘Fuori dal Coro’: “Venuti in città per fare una rissa”Momenti di tensione si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, tra il sindaco Stefano Bandecchi e una troupe di ‘Fuori dal...