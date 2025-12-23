Fabrizio Faggiotto, 30 anni, è stato nominato coordinatore comunale del Gruppo Giovani di Forza Italia. Dopo aver partecipato attivamente nelle liste civiche, si appresta a guidare il gruppo giovanile del partito a livello locale. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano un nuovo passo nel percorso politico in un contesto di crescita e confronto nella comunità.

Presentazione politica con vista. Vista sul luogo dove Fabrizio Faggiotto, 30 anni, il nuovo coordinatore comunale del Gruppo Giovani di Forza Italia, ha mosso i suoi primi passi nella scena della vita pubblica. Il ristorante Well Done dove ieri si erano riunti i vertici degli Azzurri a partire dalla parlamentare e coordinatrice regionale Rosaria Tassinari, si affaccia su piazza della Libertà luogo nel quale nel 2014 Faggiotto aveva iniziato a far sentire la sua voce. Nel caso specifico in risposta ai disagi legati a cantiere lì insediato. " Forza Italia - ha raccontato Faggiotto - è l’ambito politico nel quale mi sono mosso fin da ragazzo e l’unico partito in cui sono stato tesserato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Faggiotto trova casa in Forza Italia: "Dopo l'impegno nelle liste civiche sarò alla guida del Gruppo Giovani"

