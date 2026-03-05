Svincolo Maddaloni-Interporto la Lega | Opportunità anche per l’Irpinia

Una delegazione della Lega proveniente dall’Irpinia ha preso parte alla cerimonia relativa allo svincolo Maddaloni-Interporto. L’evento riguarda un’infrastruttura stradale che potrebbe favorire lo sviluppo locale. La presenza dei rappresentanti politici della Lega ha attirato l’attenzione sulla possibilità di nuove opportunità per la regione. La cerimonia si è svolta in un clima di attesa per i possibili benefici derivanti dall’opera.

Una delegazione irpina della Lega ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo svincolo autostradale di Maddaloni-Interporto, in provincia di Caserta, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e leader nazionale del Carroccio, Matteo Salvini, con il quale ha avuto anche un veloce confronto. A rappresentare la federazione provinciale di Avellino, il commissario provinciale del partito, Luigi Barone, il segretario cittadino del capoluogo, Maria Elena Iaverone, e il dirigente provinciale Massimo Picone, responsabile del dipartimento Lavoro. Numerosi gli esponenti istituzionali presenti, tra i quali il deputato Gianpiero Zinzi, commissario regionale della Lega, i rappresentanti della giunta regionale, dell'Interporto Sud Europa, e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia.

