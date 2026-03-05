Lega irpina all’inaugurazione dello svincolo di Maddaloni | Salvini annuncia 26 miliardi di investimenti in Campania

Una delegazione della Lega irpina ha partecipato all’inaugurazione dello svincolo autostradale di Maddaloni-Interporto, in provincia di Caserta. Alla cerimonia era presente il ministro delle Infrastrutture e leader del partito, Matteo Salvini, che ha annunciato un investimento di 26 miliardi di euro in Campania. La manifestazione si è svolta in un clima di festa e di attenzione alle infrastrutture della regione.

Presente la delegazione provinciale di Avellino all'evento del ministro: infrastrutture, occupazione e lotta all'isolamento "E' stato un evento importante – ha affermato Iaverone – perché l'infrastruttura costituisce un nodo strategico per la mobilità non solo dell'area casertana, ma dell'intero sistema della Campania, mettendo in collegamento, attraverso la A30, con diversi insediamenti produttivi e piattaforme logistiche, lungo la direttrice per Marcianise e Caserta Sud, e in prospettiva verso l'aeroporto di Grazzanise. Si tratta di un'opera concepita oltre venti anni addietro, con una lunga fase di progettazione e di iter autorizzativi, che finalmente è stata sbloccata grazie all'impegno del ministro.