Stimolano la microcircolazione risvegliano le radici | perché usare le scalp brush le spazzole massaggianti in gomma per il cuoio capelluto

Le scalp brush, o spazzole massaggianti in gomma, sono strumenti utilizzati per stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto e favorire il risveglio delle radici dei capelli. Questi dispositivi, noti anche come scalp massager, sono diventati parte di molte routine di cura dei capelli grazie alla loro funzione di massaggio e pulizia. Sono progettati per essere utilizzati facilmente e migliorare l’esperienza di trattamento quotidiano.

Chiamata anche scalp massager o scalp brush, la spazzola massaggiante per il cuoio capelluto è uno strumento smart per la routine di cura dei capelli. A maggior ragione, se sono fini. «Se si appiattiscono facilmente, spesso si tende a cercare volume con lo styling o con shampoo più frequenti. In realtà è sempre consigliato iniziare a curare il cuoio capelluto», spiega Giusi Cacciatore, hair director Mandarin Oriental e Four Seasons Milano. "Head spa": il segreto giapponese per capelli forti e lucenti X Spazzola massaggiante: cos'è e come usarla. «Rotonda e grande come una pallina da tennis, oppure di forma ovoidale, la spazzola massaggiante è dotata di punte in silicone morbide, ed è molto semplice da utilizzare, anche sotto la doccia», spiega Giusi Cacciatore.