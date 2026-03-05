Star Comics presenta KRAKEN MARE di Guillaume Dorison e Massimo Dall’Oglio

Star Comics annuncia l'uscita del primo volume di Kraken Mare, opera di Guillaume Dorison e Massimo Dall’Oglio. La pubblicazione è prevista per il 10 marzo e sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online. Il volume rappresenta il debutto di questa nuova serie, che sarà distribuita su più canali di vendita.

Uscirà il 10 marzo, in fumetteria, libreria e store online, il primo e atteso volume di KRAKEN MARE. Star Comics è orgogliosa di portare in Italia questo importante progetto editoriale, che vede per la prima volta due mangaka europei serializzare la propria opera nelle pagine del prestigioso magazine giapponese Afternoon, già fucina di titoli del calibro di VINLAND SAGA o HEAVENLY DELUSION. Lo sceneggiatore, editor e giornalista francese Guillaume Dorison (Omega Complex e Crusades), noto con il nome d'arte IZU, e il disegnatore italiano Massimo Dall'Oglio (Good Vibrations su MANGA ISSHO n. 3, Nathan Never, Dragonero e Kay), conosciuto anche come Hagane, uniscono le forze per dar vita a un'epopea fantascientifica che riscrive il mito del Kraken attraverso una narrazione mozzafiato e una rappresentazione visiva spettacolare.