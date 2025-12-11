Un week end di Mercatini di Natale a Bellinzago Novarese

Il week end del 13 e 14 dicembre, Bellinzago Novarese si anima con i tradizionali Mercatini di Natale in piazza Martiri della Libertà. Un'occasione per immergersi nello spirito natalizio tra bancarelle, prodotti artigianali e atmosfere festive, offrendo un momento di incontro e convivialità per tutta la comunità.

Un week end dedicato al Natale a Bellinzago Novarese, dove sabato 13 e domenica 14 dicembre in piazza Martiri della Libertà si terranno i tradizionali Mercatini.In programma nel fine settimana, anche il trenino magico e la grande slitta, castagnata e vin brulè con gli Alpini, mostra dei presepi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nel week end torna l'appuntamento con i Mercatini di Natale di Domodossola? - facebook.com Vai su Facebook

Oltre 150 bancarelle per un week end di festa: a Domodossola tornano i Mercatini di Natale - Le 160 bancarelle dal tettuccio rosso costellano vie e piazze del Borgo della Cultura: hobbistica, artigi ... Segnala novaratoday.it

Un week end di Mercatini di Natale a Bellinzago Novarese - Un week end dedicato al Natale a Bellinzago Novarese, dove sabato 13 e domenica 14 dicembre in piazza Martiri della Libertà si terranno i tradizionali Mercatini. Riporta novaratoday.it