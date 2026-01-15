Gli imprenditori del settore degli affitti brevi esprimono preoccupazione per le recenti proposte della Commissione Europea, che prevedono restrizioni e limiti alle attività di affitto. Property Managers Italia e Apartments Florence definiscono le nuove norme un

Firenze, 15 gennaio 2026 - “Un attacco ideologico”. È l'allarme lanciato da Property Managers Italia e Ceo di Apartments Florence e dal suo presidente Lorenzo Fagnoni: il commento è relativo alle anticipazioni sulle nuove regole europee sugli affitti brevi annunciate dalla Commissione Ue, che prevedono tetti alle notti affittabili, limitazioni territoriali nelle aree a maggiore stress abitativo e nuove forme di regolazione del settore a partire dal 2026. Secondo Fagnoni “colpire gli affitti brevi senza affrontare le vere cause dell’emergenza casa è un’operazione ideologica che distrugge valore, blocca gli investimenti e non riporta un solo appartamento sul mercato delle locazioni lunghe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affitti brevi, gli imprenditori del settore: “Dall'Ue un attacco ideologico”

