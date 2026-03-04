rosa genoni apre la rassegna sulle donne che hanno fatto storia

Domani alle 16.30 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana si svolge una conferenza dedicata a Rosa Genoni, organizzata dalla professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli. L’evento fa parte di una rassegna dedicata alle donne che hanno lasciato un segno nella storia. La relatrice approfondirà il ruolo di Genoni nel campo della moda d’arte italiana, portando l’attenzione su questa figura.

Domani alle 16.30 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli terrà una conferenza dedicata a “Rosa Genoni e la moda d’arte italiana”. Rosa Genoni, di ambiente umile, autodidatta, fu donna impegnata politicamente (socialista, pacifista e possiamo definirla anche femminista) ma ce ne occuperemo in quanto alle origini del “Made in Italy”. E’ stata una sarta abilissima e l’ideatrice della moda d’arte italiana. Ha inteso valorizzare il lavoro delle artigiane capaci di realizzare merletti e altri raffinati manufatti e di sostenere il loro lavoro. È stata la prima a porsi il problema di realizzare un abito femminile compatibile con una vita di relazioni anche politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

