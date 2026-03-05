Spal | vittoria eroica in inferiorità il gol di Mazza cambia tutto

La Spal ha ottenuto una vittoria importante in una partita in cui si trovava in inferiorità numerica. Leonardo Mazza, centrocampista di Bologna, ha segnato un gol decisivo contro il Russi, cambiando le sorti dell'incontro. La rete di Mazza ha permesso alla squadra di conquistare i tre punti in una situazione complicata.

Leonardo Mazza, centrocampista nato a Bologna e cresciuto sotto le Due Torri, ha segnato una rete decisiva contro il Russi, trasformando un momento di difficoltà in una vittoria che ha ridisegnato lo stato mentale della Spal. La squadra, giocando per oltre novanta minuti in inferiorità numerica, ha dimostrato coesione e grinta, ottenendo tre punti fondamentali nel campionato di Serie C. L’atleta, classe 2000, conferma la sua crescita professionale dopo aver collezionato centinaia di presenze tra i professionisti, promettendo ai sostenitori di non mollare fino alla fine della stagione. La partita si è svolta domenica scorsa sul campo difficile del Russi, dove la formazione biancazzurra ha dovuto fronteggiare uno svantaggio numerico prolungato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

