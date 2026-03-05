Spaccio stupri e furti | chi è il migrante graziato dalle toghe di cui parla la Meloni

In Italia, il centro per i rimpatri in Albania sta operando secondo le nuove normative europee, con l’obiettivo di facilitare le espulsioni di migranti irregolari. La politica italiana sta utilizzando questi centri come modello, coinvolgendo anche soggetti con precedenti penali per reati gravi come spaccio, furti e violenze. La discussione pubblica si concentra sulle singole figure di migranti, tra cui alcuni che sono stati graziati dalle autorità giudiziarie.

Il marocchino con una lunga serie di precedenti gravi è stato rimandato in Italia dalla Corte d’Appello di Roma, che non ha convalidato il trattenimento Il centro per i rimpatri in Albania sta funzionando: in ragione del nuovo regolamento europeo l’Italia sta lavorando per migliorare il sistema di espulsioni di irregolari dal Paese usando anche quei centri, esempio per molti altri Paesi dell’Ue. Tuttavia il governo continua a scontrarsi con la magistratura, che blocca i rimpatri e obbliga lo Stato a far entrare, e rientrare, soggetti che dovrebbero essere accompagnati al Paese di origine. L’ultimo caso è quello di Fatallah O., marocchino classe 1987, che con un lungo elenco di precedenti non può essere espulso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

