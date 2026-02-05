Merz in Arabia Saudita | al via il tour in Medio Oriente del cancelliere tedesco

Friedrich Merz ha iniziato il suo tour in Medio Oriente partendo da Riyadh. Il cancelliere tedesco ha già incontrato le autorità locali e proseguirà con visite in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. La sua visita mira a rafforzare i rapporti tra la Germania e i paesi della regione.

(LaPresse) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato mercoledì a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, prima tappa di un tour in Medio Oriente che comprende anche visite in Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Ad accoglierlo al Palazzo Al Yamama è stato il principe ereditario Mohammed bin Salman, con il quale ha tenuto colloqui bilaterali. La visita si inserisce in un più ampio contesto di dialogo diplomatico tra la Germania e i Paesi del Golfo su temi politici, economici e di sicurezza.

