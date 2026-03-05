Al MWC 2026 sono state presentate le Qwen AI Glasses, un modello di smartglasses che punta a offrire massimo comfort grazie a un design bilanciato e leggero. Lo schermo si distingue per le elevate prestazioni visive, mentre i comandi vocali permettono un'interazione intuitiva senza l’uso delle mani. Queste caratteristiche rendono le smartglasses adatte a un utilizzo prolungato e versatile.

Questo testo sintetizza le caratteristiche principali delle Qwen AI Glasses presentate al MWC 2026, concentrandosi su design, bilanciamento, prestazioni dello schermo e comandi vocali. si descrivono i due modelli disponibili, le principali differenze rispetto ad altre smart glasses sul mercato e le prospettive di rilascio globali senza introdurre dati non confermati. le Qwen AI Glasses rappresentano il secondo progetto di occhiali intelligenti di alibaba dopo i modelli s1 e g1. l’obiettivo è lanciarle a livello globale, inclusi stati uniti e regno unito, entro l’anno. due versioni sono state provate: una con uno schermo integrato nelle lenti e una senza schermo; le differenze tra i due non sono state del tutto confermate, ma sembra probabile che la tecnologia di base sia simile ai progetti precedenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Smartglasses comodi al massimo al mwc 2026

Leggi anche: Jovanotti raddoppia al Circo Massimo. Apre oggi una seconda data di “Jova al Massimo” il 13 settembre 2026

Android central migliore in mostra al mwc 2026MWC 2026 ha messo in evidenza una serie di dispositivi e concetti che hanno ricevuto attenzione e riconoscimenti durante l’evento.

5 Smart Glasses To Look Out For In 2026