La pressione fiscale in Italia continua a crescere, toccando il 42,8% nel 2024, rispetto al 42,5% dell’anno precedente. Con le recenti manovre, le famiglie si trovano ad affrontare un carico fiscale più elevato rispetto agli ultimi dieci anni. Questa situazione evidenzia un aumento delle tasse che incide sul bilancio delle famiglie italiane, rendendo ancora più importante monitorare i cambiamenti delle politiche fiscali.

La pressione fiscale con la cura Meloni non è mai stata così alta negli ultimi dieci anni. Quest’anno siamo arrivati a 42,8% a fronte del 42,5 del 2024. E con la Manovra rischia di salire ancora di più, considerando la pioggia di imposte piccole e grandi in arrivo. Per gli istituti di credito arriva l’aumento dell’Irap di due punti percentuali, lo slittamento delle Dta e la possibilità di attingere alle riserve con aliquote ridotte nei primi due anni. Viene anche ulteriormente ridotta la deducibilità sulle perdite pregresse. L’aumento dell’Irap vale anche per le assicurazioni. Manovra: una pioggia di tasse piccole e grandi in arrivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Manovra, una pioggia di tasse: a pagare sono le famiglie

Leggi anche: La Manovra delle tasse, a pagare sono famiglie e imprese

Leggi anche: Incontro Governo-sindacati sulla Manovra, Landini (Cgil): “A Giorgetti ho detto gli unici co**** che devono pagare le tasse sono i dipendenti e i pensionati?”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra 2026, pioggia di tasse in arrivo: ecco cosa cambia davvero per cittadini e imprese; Manovra, Donzelli (FdI): Prima volta che i conti sono in ordine e non ci sono tagli né nuove tasse; NoiPA, Nuovi Accrediti Prima di Natale: Visibili i Pagamenti Accessori dell’Emissione Speciale.

Manovra, una pioggia di tasse: a pagare sono le famiglie - Dai rincari su sigarette e gasolio alla Tobin tax La pressione fiscale con la cura Meloni non è mai stata così alta negli ultimi dieci anni. lanotiziagiornale.it