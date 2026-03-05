Sicurezza in centro il Pd | Serve con urgenza il vigile di quartiere

Il Partito Democratico ha chiesto con urgenza l’istituzione del vigile di quartiere nel centro cittadino. La proposta, già avanzata dal capogruppo in consiglio comunale Nicola Conficoni, è stata rilanciata di recente dal partito. La richiesta si concentra sulla necessità di rafforzare la presenza di personale dedicato alla sicurezza nelle zone più frequentate della città.

A dirlo è la segreteria del Partito democratico dopo gli ultimi episodi di violenza avvenuti di recente in via Cavallotti e nell'area dell'autostazione Serve con urgenza il vigile di quartiere. La richiesta arriva dal Pd che ha rilanciato una proposta già presentata dal capogruppo in consiglio comunale, Nicola Conficoni. L'idea è stata bocciata dalla maggioranza, ma la situazione in città, fanno sapere gli esponenti dem, non è certo migliorata sul fronte della sicurezza. Gli operatori commerciali si trovano in difficoltà sia per i disagi che per la congiuntura economica non certo favorevole. In più - spiegano dal gruppo del Pd... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Aggressione a Fontivegge: dopo l'accoltellamento il quartiere protesta: “Basta degrado, serve più sicurezza”

Via Cattaneo, sicurezza e rilancio: "Serve una mediazione di quartiere, non passeggiate securitarie"Il dibattito su via Cattaneo continua ad animarsi, fra i temi di sicurezza, decoro e rilancio economico e sociale.

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Contenuti e approfondimenti su Sicurezza in centro il Pd Serve con....

Temi più discussi: Sicurezza in centro storico e in altri quartieri, il piano del Comune per Genova. Salis: Vigilanza rafforzat…; Sicurezza in centro storico: dall'illuminazione al decoro passando per il drop-in, di cosa si è parlato in Prefettura; Il risveglio dell’Europa La sicurezza è tornata finalmente al centro della politica del continente; Sicurezza in centro storico, approvata la disciplina per il rilascio e l’utilizzo dei codici di accesso per i varchi.

Sicurezza, l’ira degli abitanti del centro storico di Genova. Abbandonati dalle istituzioniGenova – Una manifestazione davanti alla Prefettura e la richiesta alla sindaca Silvia Salis di farsi portavoce col governo e la stessa Prefettura per affrontare il problema della sicurezza nel centro ... ilsecoloxix.it

Sicurezza in centro storico e in altri quartieri, il piano del Comune per Genova. Salis: Vigilanza rafforzataLa sindaca sulla sicurezza: Tema da affrontare senza populismo. Vogliamo rispondere a esigenze che cambiano. In arrivo un nuovo servizio della polizia ... ilsecoloxix.it

Il personale di sicurezza dell'aula lo trascina via con la forza, il braccio dell'ex militare rimane incastrato nella porta e si rompe tra lo sconcerto dei presenti - facebook.com facebook

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio #Tajani dichiara: "Purtroppo sono anni che molte cose accadono al di fuori del diritto internazionale. Chi dovrebbe garantirlo, cioè le Nazioni Unite, vedono nel Consiglio di sicurezza un Paese (Russia, ndr) che ha i x.com