Sicurezza in centro il Pd | Serve con urgenza il vigile di quartiere

Da pordenonetoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico ha chiesto con urgenza l’istituzione del vigile di quartiere nel centro cittadino. La proposta, già avanzata dal capogruppo in consiglio comunale Nicola Conficoni, è stata rilanciata di recente dal partito. La richiesta si concentra sulla necessità di rafforzare la presenza di personale dedicato alla sicurezza nelle zone più frequentate della città.

A dirlo è la segreteria del Partito democratico dopo gli ultimi episodi di violenza avvenuti di recente in via Cavallotti e nell'area dell'autostazione Serve con urgenza il vigile di quartiere. La richiesta arriva dal Pd che ha rilanciato una proposta già presentata dal capogruppo in consiglio comunale, Nicola Conficoni. L'idea è stata bocciata dalla maggioranza, ma la situazione in città, fanno sapere gli esponenti dem, non è certo migliorata sul fronte della sicurezza. Gli operatori commerciali si trovano in difficoltà sia per i disagi che per la congiuntura economica non certo favorevole. In più - spiegano dal gruppo del Pd... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Aggressione a Fontivegge: dopo l'accoltellamento il quartiere protesta: “Basta degrado, serve più sicurezza”

Via Cattaneo, sicurezza e rilancio: "Serve una mediazione di quartiere, non passeggiate securitarie"Il dibattito su via Cattaneo continua ad animarsi, fra i temi di sicurezza, decoro e rilancio economico e sociale.

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Video How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Contenuti e approfondimenti su Sicurezza in centro il Pd Serve con....

Temi più discussi: Sicurezza in centro storico e in altri quartieri, il piano del Comune per Genova. Salis: Vigilanza rafforzat…; Sicurezza in centro storico: dall'illuminazione al decoro passando per il drop-in, di cosa si è parlato in Prefettura; Il risveglio dell’Europa La sicurezza è tornata finalmente al centro della politica del continente; Sicurezza in centro storico, approvata la disciplina per il rilascio e l’utilizzo dei codici di accesso per i varchi.

Sicurezza, l’ira degli abitanti del centro storico di Genova. Abbandonati dalle istituzioniGenova – Una manifestazione davanti alla Prefettura e la richiesta alla sindaca Silvia Salis di farsi portavoce col governo e la stessa Prefettura per affrontare il problema della sicurezza nel centro ... ilsecoloxix.it

sicurezza in centro ilSicurezza in centro storico e in altri quartieri, il piano del Comune per Genova. Salis: Vigilanza rafforzataLa sindaca sulla sicurezza: Tema da affrontare senza populismo. Vogliamo rispondere a esigenze che cambiano. In arrivo un nuovo servizio della polizia ... ilsecoloxix.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.