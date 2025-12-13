Aggressione a Fontivegge | dopo l' accoltellamento il quartiere protesta | Basta degrado serve più sicurezza
Un'aggressione violenta si è verificata nel quartiere di Fontivegge, a Perugia, provocando reazioni di protesta tra i residenti. L'episodio, avvenuto durante il giorno in piazza Vittorio Veneto, ha visto un uomo ferito con un coltello, sollevando preoccupazioni sul degrado e sulla sicurezza del quartiere. La comunità chiede interventi per garantire maggiore tutela e tranquillità.
Un’aggressione in pieno giorno, a due passi dalla stazione ferroviaria. Ieri pomeriggio, poco prima delle 16, in piazza Vittorio Veneto, un marocchino di 44 anni, accoltellato al volto e al torace. L'uomo, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, non è in. Perugiatoday.it
