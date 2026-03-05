Seveso niente treni per due giorni fino a Meda Da lunedì in servizio il nuovo binario

A Seveso, da lunedì i treni non circoleranno tra Seveso, Camnago e Meda per due giorni. Durante questo periodo, sono in corso lavori per l’attivazione di un nuovo binario sulla linea ferroviaria. La sospensione dei servizi riguarda specificamente le tratte tra i tre punti e durerà fino al completamento delle operazioni di messa in funzione del nuovo binario.

Seveso, 5 marzo 2026 – Due giorni senza treni tra Seveso, Camnago e Meda per i lavori di attivazione del nuovo binario. L’intervento sarà effettuato durante il fine settimana per limitare i disagi ai pendolari. Stop al traffico. La linea sarà interrotta sabato e domenica con corse limitate alla stazione di Seveso. L’interruzione si rende necessaria per consentire l’attivazione del nuovo binario, in direzione Meda, realizzato nell’ambito dei lavori di potenziamento del Nodo di Seveso. Dalla ripresa del servizio di lunedì 9, la circolazione dei treni sarà spostata sul nuovo binario. Per avviare i lavori preparatori all’intervento sugli impianti ferroviari, il passaggio a livello tra via Dante e corso Montello a Seveso verrà chiuso da questa sera, giovedì 4 marzo, e riaprirà la mattina di martedì 10 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nuovo binario in stazione, circolazione dei treni interrotta per due giorni: cosa cambia in BrianzaL'interruzione è collegata all'attivazione del nuovo binario, in direzione Meda, realizzato nell'ambito dei lavori di potenziamento del Nodo di...

Fine settimana senza treni tra Seveso, Meda e Camnago, ripercussioni sulla S4

