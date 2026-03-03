Nuovo binario in stazione circolazione dei treni interrotta per due giorni | cosa cambia in Brianza

Nel fine settimana, sabato 7 e domenica 8 marzo, la circolazione dei treni tra Seveso e Camnago e tra Seveso e Meda sarà sospesa. Durante questi due giorni, i convogli non circoleranno sulla tratta interessata a causa dell'apertura di un nuovo binario in stazione. La modifica riguarda esclusivamente questa porzione della linea, con variazioni temporanee nel servizio ferroviario.

L'interruzione è collegata all’attivazione del nuovo binario, in direzione Meda, realizzato nell’ambito dei lavori di potenziamento del Nodo di Seveso. Modifiche per le linee S4 e Milano-Asso. Chiuso anche il passaggio a livello Per due giorni (sabato 7 e domenica 8 marzo) la tratta ferroviaria tra Seveso e Camnago e tra Seveso e Meda sarà interrotta. Lo rende noto Ferrovie Nord. Le corse saranno limitate alla stazione di Seveso per consentire l'attivazione del nuovo binario in direzione di Meda. Dalla ripresa del servizio, lunedì 9 marzo, la circolazione dei treni sarà spostata sul nuovo binario. Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo l’offerta delle linee che transitano sulle tratte interrotte sarà riorganizzata in modo da garantire la continuità del viaggio dei passeggeri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

