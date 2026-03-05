Sembra l’Africa ma è Canegrate | una gigantesca gru coronata scappa dalla sua oasi e passeggia in paese

Una grande gru, situata in una zona di Canegrate, si è mossa dalla sua postazione e si è spostata nel paese. Diversi passanti hanno notato l’animale, alcuni rallentando l’auto per osservarla meglio, altri pensando si trattasse di uno scherzo, mentre altri ancora hanno preso il telefono per fotografarla. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze.

Canegrate (Milano), 5 marzo 2026 – C’è chi giura di aver rallentato l’auto per guardarla meglio, chi ha pensato a uno scherzo e chi, semplicemente, ha tirato fuori il telefono per immortalare la scena. Perché non è certo un’immagine che capita tutti i giorni: una gru coronata che passeggia tranquilla tra le strade di Canegrate, proprio nell’ora in cui il traffico del mattino comincia a farsi più intenso. L’avvistamento è avvenuto nelle scorse ore nella zona del cimitero, dove alcuni automobilisti hanno notato la sagoma elegante dell’uccello avanzare con passo lento e quasi regale lungo il bordo della carreggiata. Alto, con il tipico ciuffo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

