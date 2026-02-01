La gru alta quasi cinquanta metri che si vedeva nel cantiere del nuovo asilo di Pizzighettone è stata finalmente rimossa. La costruzione del polo dell’infanzia procede senza intoppi e ora il cantiere sembra più vicino a terminare. La gru, simbolo di quei mesi di lavori, non c’è più, e il cantiere si presenta più ordinato. La fine dei lavori si avvicina e presto i bambini potranno usufruire della nuova struttura.

Il nuovo polo dell’infanzia di Pizzighettone è quasi pronto: rimossa la gigantesca gru, alta quasi cinquanta metri, installata all’apertura del cantiere nel dicembre 2023. Nel frattempo continuano senza interruzione le rifiniture interna ed esterne. In primavera prenderà il via anche la predisposizione degli arredi e della recinzione, mentre sempre con la bella stagione si potrà intervenire anche sul giardino. Il primo settembre la nuova scuola sarà pronta ad accogliere i bambini dell’infanzia e del nido: tutta la struttura è stata realizzata nel rispetto delle nuove indicazioni circa il ciclo zero-sei anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La gigantesca gru è stata rimossa dal cantiere dell’asilo

Argomenti discussi: La gigantesca gru è stata rimossa dal cantiere dell'asilo

