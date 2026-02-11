Marc Anthony rompe il silenzio sulla crisi tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David. In un’intervista, il cantante dice che quello che si legge sui giornali non corrisponde alla verità. Marc spiega di aver parlato con Brooklyn e di aver capito che la storia è più complessa di quello che appare sui social. La famiglia Beckham si trova di nuovo sotto i riflettori, questa volta per una disputa che sembra andare oltre le semplici apparenze.

La storia del matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz la conoscono praticamente tutti coloro che bazzicano le pagine di cronaca rosa: lui, primogenito di Victoria e David, ha consegnato ai social un lungo sfogo contro i genitori che sarebbero artefici di una narrazione artefatta delle loro vite e di una manipolazione delle notizie che li riguardano. Non solo: perno della rottura, un fatto successo al matrimonio tra lui e la moglie Nicola Peltz. Marc Anthony, che è amico di lunga data di Victoria e David, era stato chiamato a cantare e a un certo punto – stando alle ricostruzioni di vari siti di gossip – ha detto a Brooklyn di salire sul palco per il ballo con “la più bella della festa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marc Anthony parla della rottura tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David: “Non è la verità”

Approfondimenti su Brooklyn Beckham

Victoria Beckham smentisce le voci sul ballo proibito al suo matrimonio.

Recentemente, Brooklyn Beckham ha annunciato ufficialmente il suo distacco dai genitori, David e Victoria Beckham.

Ultime notizie su Brooklyn Beckham

