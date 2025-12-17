Daffadà | Garantire copertura telefonica in Alta Val di Taro e Val Ceno

Daffadà si impegna a migliorare la copertura telefonica e la connettività nell'Alta Val di Taro e Val Ceno, in provincia di Parma. L’obiettivo è garantire segnali stabili, servizi digitali efficienti e supporto continuo a cittadini, imprese e enti pubblici, favorendo l’ammodernamento della rete e facilitando l’accesso alle tecnologie essenziali per uno sviluppo sostenibile e connesso.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.