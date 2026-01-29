Scott Pilgrim EX torna a far parlare di sé con un nuovo trailer. Questa volta, il video conferma la data di uscita e svela due personaggi giocabili: Matthew Patel e Robot-01. I fan del videogioco si preparano a scoprire le novità in arrivo.

Scott Pilgrim EX torna a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale che conferma la data di uscita e introduce due nuovi personaggi giocabili. Lo sviluppatore ed editore Tribute Games, già noto per MARVEL Cosmic Invasion e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, ha annunciato che il gioco sarà disponibile in digitale su PC e console dal 3 marzo 2026, in collaborazione con Universal Products & Experiences. Scott Pilgrim – Gamerbrain.net Matthew Patel e Robot-01 ampliano il roster. Il trailer conferma l’ingresso di Matthew Patel e Robot-01, due ex nemici storici dell’universo di Scott Pilgrim che diventano ora personaggi selezionabili. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Scott Pilgrim EX: il nuovo trailer svela Matthew Patel e Robot-01 come personaggi giocabili

Approfondimenti su Scott Pilgrim EX

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Scott Pilgrim EX

Argomenti discussi: Scott Pilgrim EX svela la data di uscita nel nuovo trailer; Quando esce Scott Pilgrim EX su PC e console? Lo svela il nuovo video!; Scott Pilgrim EX, il nuovo videogioco d’avventura beat ‘em up, è in uscita il 3 marzo; Scott Pilgrim EX esce il 3 marzo 2026.

Scott Pilgrim EX: Data di uscita e nuovi cattivi giocabili per il beat ‘em up di Tribute GamesScott Pilgrim EX arriva il 3 marzo su PC e console. Tribute Games svela due nuovi personaggi giocabili: Matthew Patel e Robot-01. Ecco il trailer e i dettagli. gamepare.it

Scott Pilgrim Ex data di uscita rivelataScott Pilgrim Ex data di uscita rivelata per il beat'em up in arrivo su tutte le console dell'attuale generazione. gamesource.it