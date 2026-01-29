Scott Pilgrim EX | il nuovo trailer svela Matthew Patel e Robot-01 come personaggi giocabili
Scott Pilgrim EX torna a far parlare di sé con un nuovo trailer. Questa volta, il video conferma la data di uscita e svela due personaggi giocabili: Matthew Patel e Robot-01. I fan del videogioco si preparano a scoprire le novità in arrivo.
Scott Pilgrim EX torna a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale che conferma la data di uscita e introduce due nuovi personaggi giocabili. Lo sviluppatore ed editore Tribute Games, già noto per MARVEL Cosmic Invasion e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, ha annunciato che il gioco sarà disponibile in digitale su PC e console dal 3 marzo 2026, in collaborazione con Universal Products & Experiences. Scott Pilgrim – Gamerbrain.net Matthew Patel e Robot-01 ampliano il roster. Il trailer conferma l’ingresso di Matthew Patel e Robot-01, due ex nemici storici dell’universo di Scott Pilgrim che diventano ora personaggi selezionabili. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
