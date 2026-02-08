Spaccio di hashish e cocaina a Ribera | tra i nove condannati anche quattro palermitani

Questa mattina si è chiusa la lunga udienza sullo spaccio di droga a Ribera. Tra i nove condannati ci sono anche quattro palermitani, con pene che vanno dai 4 anni e 3 mesi in su. Otto persone sono state assolte o hanno beneficiato della prescrizione. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e testimonianze che hanno portato a queste decisioni in tribunale.

L'indagine è stata condotta fra il 2014 e il 2015. La pena più pesante è di 4 anni e 3 mesi per un 51enne di Villafranca Sicula. Tra assoluzioni e prescrizioni, otto imputati sono usciti dal processo Nove condanne, la pena più alta è di 4 anni e 3 mesi, e otto tra assoluzioni e dichiarazioni di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. È questa la sentenza del tribunale di Sciacca a carico di diciassette imputati, per la maggior parte di Ribera, per un giro di spaccio di hashish e cocaina proprio nel piccolo Comune dell'Agrigentino. Nelle indagini, condotte fra il 2014 e il 2015, erano coinvolti anche due uomini originari di Palermo e altri due di Belmote Mezzagno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La procura di Agrigento ha chiuso il processo su un’indagine sullo spaccio di hashish e cocaina a Ribera.

