Scherzi a Parte ripartenza col botto | ecco cosa c' è dietro

Scherzi a Parte, il programma di intrattenimento, torna in onda con nuove puntate e un cast rinnovato. La trasmissione presenta comici e artisti che si preparano a coinvolgere il pubblico con gag e sketch divertenti. La produzione ha annunciato l’inizio delle registrazioni e la programmazione delle prime puntate. Questa ripresa segna un ritorno importante per il format televisivo.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Scherzi a parte Canale 5) Siamo in piena tv vintage apparentemente, basti pensare alla riproposizione dello spot della Sip con Massimo Lopez, ma la ripartenza di Scherzi a parte è stata accolta con favore dalla platea di Canale 5 tanto da aggiudicarsi il prime time di lunedì con 3,6 milioni di spettatori e il 26% di share. Complice il momento plumbeo che stiamo attraversando è fisiologico che tanta gente nella tv serale cerchi leggerezza e svago. E questo propone lo storico format Mediaset, giunto ormai alla 17esima edizione, la prima condotta da Max Giusti.