Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza interessa 3.068.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 3.588.000 spettatori con uno share del 26%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 2 Marzo 2026. Botto Scherzi a Parte (26%), Angela si difende a Versailles (19.6%)

Leggi anche: ASCOLTI TV 2 MARZO 2026: BOTTO CHOC SCHERZI A PARTE (26%), ULISSE (19,6%) GILETTI, PORRO

Leggi anche: ASCOLTI TV 2 MARZO 2026: ULISSE SU VERSAILLES, SCHERZI A PARTE, GILETTI, PORRO

Altri aggiornamenti su Botto Scherzi

Ascolti tv lunedì 2 marzo: Ulisse, Scherzi a parte, Io sono vendettaAscolti tv 2 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti TV ieri sera, 2 marzo 2026: chi ha vinto tra Ulisse e Scherzi a Parte?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026. msn.com