Sarri | Siamo in corsa per la qualificazione così possiamo competere al ritorno

Dopo la partita contro l’Atalanta all’Olimpico, l’allenatore della Lazio ha affermato che la squadra è ancora in corsa per la qualificazione e che così può continuare a competere al ritorno. La squadra ha mostrato impegno, anche in un momento difficile, e l’attenzione si concentra sulla possibilità di proseguire nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte le speranze per il futuro.