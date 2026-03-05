Sarri | Siamo in corsa per la qualificazione così possiamo competere al ritorno
Dopo la partita contro l’Atalanta all’Olimpico, l’allenatore della Lazio ha affermato che la squadra è ancora in corsa per la qualificazione e che così può continuare a competere al ritorno. La squadra ha mostrato impegno, anche in un momento difficile, e l’attenzione si concentra sulla possibilità di proseguire nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte le speranze per il futuro.
Nel post gara contro l’Atalanta, disputata all’Olimpico, l’analisi tecnica si concentra su una Lazio che mostra impegno in un periodo complicato. L’esame della prestazione mette in luce segnali di solidità e al contempo il rammarico per l’esito, offrendo uno sguardo chiaro sulle prospettive future e sulla strada da percorrere in vista della qualificazione. la valutazione di maurizio sarri si basa sull&rsquosforzo mostrato in una fase particolarmente impegnativa, accompagnato da una nota di soddisfazione per l’atteggiamento della squadra. la sofferenza potenziale avrebbe potuto essere presente anche in caso di vantaggio, rimarcando la necessità di restare concentrati fino al fischio finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
