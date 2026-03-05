Sarah J Maas tre nuovi libri in arrivo dopo 5 anni | il ritorno di ACOTAR

Sarah J. Maas annuncia tre nuovi romanzi della saga ACOTAR. Dopo cinque anni l'universo fantasy di Prythian si prepara a espandersi. Dopo cinque anni di attesa, Sarah J. Maas torna al centro della scena editoriale con un annuncio che ha scosso il mondo del fantasy contemporaneo. La scrittrice statunitense, considerata la regina del genere romantasy, ha rivelato l'arrivo di tre nuovi libri collegati alla saga A Court of Thorns and Roses, una delle serie più amate degli ultimi anni. La notizia è arrivata durante un'intervista al podcast Call Her Daddy, dove Maas ha raccontato di aver lavorato a una storia così vasta da non poter essere contenuta in un solo volume.