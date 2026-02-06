Fratellini e sorelline che litigano | perché succede ed è più sano di quanto pensi

Quando diventiamo genitori, ci rendiamo conto di quanto siano frequenti i litigi tra fratelli e sorelle. Spesso si sfiorano con l’abbraccio e poco dopo si scaldano in una lite furiosa. È un comportamento normale, che fa parte dello sviluppo dei bambini e aiuta a imparare a gestire le emozioni. In realtà, questi scontri sono più sani di quanto si pensi, perché permettono ai piccoli di confrontarsi e capire meglio se stessi e gli altri.

Non appena diventiamo genitori, lo capiamo, i fratellini e le sorelline possono passare dall'abbracciarsi al litigare furiosamente nel giro di pochi minuti. Urla per un gioco, gelosie per l'attenzione dei genitori, piccole provocazioni che sembrano trasformarsi in battaglie epiche, sono il sottofondo musicale nelle nostre case! Nonostante a volte ci possa sembrare che certi atteggiamenti, da parte dei bambini e delle bambine, siano eccessivi, la verità è che i conflitti tra fratelli e sorelle non solo sono normali: sono persino utili. La relazione fraterna è la prima vera palestra sociale dei bambini.

