A Pordenone, un collaboratore del patron di TelePordenone è stato portato in Questura dopo l’omicidio di Mario Ruoso. L’uomo, definito come “uno di famiglia” dalla vittima, è ora al centro delle indagini. La polizia sta cercando di chiarire i dettagli di quanto accaduto e di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dell’episodio.

PORDENONE - Potrebbe esserci una svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: c'è un sospettato ed è stato portato un Questura. «C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si nutrono forti sospetti rispetto al delitto del patron di TelePordenone». Lo ha detto, all'Ansa, il Procuratore della Repubblica, Pietro Montrone. «Tecnicamente non è ancora in stato di fermo - ha precisato - stiamo completando gli accertamenti. Non abbiamo ancora elementi sul possibile movente». C'è un sospettato: chi è Il sospettato è un cittadino italiano, ultrasessantenne, che è stato individuato in un'abitazione di Azzano Decimo, alla prima periferia di Pordenone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ruoso ucciso a sprangate, portato in Questura un collaboratore del patron di TelePordenone: «È uno di famiglia». Chi è

Ruoso ucciso a sprangate, portato in Questura uno collaboratore del patron di TelePordenone: «È uno di famiglia». Chi èPORDENONE - Potrebbe esserci una svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: c'è un sospettato ed è stato portato un...

Ruoso ucciso a sprangate, «Portato in Questura uno storico collaboratore del patron di TelePordenone». Chi èPORDENONE - Potrebbe esserci una svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: c'è un sospettato ed è stato portato un...

Approfondimenti e contenuti su Ruoso ucciso.

Temi più discussi: Ucciso a sprangate il patron di TelePordenone; Il 'patron' di TelePordenone ucciso a sprangate in casa; Ucciso a sprangate Mario Ruoso, patron del Garage Venezia e Telepordenone; Omicidio a Pordenone, ucciso in casa Mario Ruoso, patron di Telepordenone.

Mario Ruoso ucciso a Pordenone, l’ipotesi dell’omicidio con una spranga per motivi economiciIl patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva attraversato ... fanpage.it

Ucciso a sprangate, preso un sospettatoC'è un sospettato di 68 anni per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone, ucciso a sprangate alla testa sulla porta di casa, ieri ad Azzano Decimo. Si pensa a un ... rainews.it

#Mario Ruoso, il #patron di TelePordenone ucciso a sprangate: sospetti su un collaboratore storico, sequestrata l'auto. Il #... x.com

IL VIDEO - Mario Ruoso, il patron di TelePordenone ucciso a sprangate sulla porta di casa: caccia all'assassino - facebook.com facebook