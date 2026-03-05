Rosalía | La qualità che più apprezzo in un uomo? Che sia gay
La cantante catalana ha dichiarato di apprezzare in un uomo la sua omosessualità, senza specificarne altri aspetti. Ha anche affermato di non sentirsi obbligata a etichettare la propria sessualità, sottolineando il valore della libertà personale. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista, in cui ha parlato di come percepisce le relazioni e l’identità.
Subito dopo, la conversazione si sposta su ciò che la colpisce nelle donne. Rosalía riflette sul fatto che spesso si faccia una distinzione netta tra uomini e donne, quando si parla di attrazione: «È un po’ bizzarro che si separino le due cose, perché la prima cosa che mi viene in mente è: qual è la qualità che spicca di più o che cattura la tua attenzione in qualsiasi persona». Quando la cantante ribalta la domanda, chiedendo a Mariana Enríquez cosa apprezzi in una donna, la risposta è: «Il senso dell’umorismo». Negli ultimi anni la vita sentimentale dell’artista è stata spesso sotto i riflettori. Nel 2019 Rosalía ha avuto una relazione di alcuni mesi con l’attrice di Euphoria Hunter Schafer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
