La cantante catalana ha dichiarato di apprezzare in un uomo la sua omosessualità, senza specificarne altri aspetti. Ha anche affermato di non sentirsi obbligata a etichettare la propria sessualità, sottolineando il valore della libertà personale. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista, in cui ha parlato di come percepisce le relazioni e l’identità.

Subito dopo, la conversazione si sposta su ciò che la colpisce nelle donne. Rosalía riflette sul fatto che spesso si faccia una distinzione netta tra uomini e donne, quando si parla di attrazione: «È un po’ bizzarro che si separino le due cose, perché la prima cosa che mi viene in mente è: qual è la qualità che spicca di più o che cattura la tua attenzione in qualsiasi persona». Quando la cantante ribalta la domanda, chiedendo a Mariana Enríquez cosa apprezzi in una donna, la risposta è: «Il senso dell’umorismo». Negli ultimi anni la vita sentimentale dell’artista è stata spesso sotto i riflettori. Nel 2019 Rosalía ha avuto una relazione di alcuni mesi con l’attrice di Euphoria Hunter Schafer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rosalía: «La qualità che più apprezzo in un uomo? Che sia gay»

