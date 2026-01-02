Silvio Garattini oncologo e ricercatore sui benefici di assumere un cucchiaio di olio d' oliva a digiuno | È una moda ciò che conta è che sia ricco di polifenoli È la qualità che può fare la differenza

Silvio Garattini, oncologo e ricercatore, sottolinea che assumere un cucchiaio di olio d'oliva a digiuno può offrire benefici, purché sia ricco di polifenoli. La qualità dell'olio, più che la quantità, fa la differenza. Inserito tra i pilastri della dieta mediterranea, l'olio d'oliva con alto contenuto di polifenoli rappresenta un elemento importante per favorire la longevità e il benessere generale.

Pilastro della dieta mediterranea, l'olio ricco di polifenoli è un ingrediente che favorisce la longevità. Ma non tutti gli Evo sono uguali. Verità e falsi miti secondo gli esperti. Silvio Garattini, oncologo e ricercatore, sui benefici di assumere un cucchiaio di olio d'oliva a digiuno: «È una moda, ciò che conta è che sia ricco di polifenoli. È la qualità che può fare la differenza»

L'oncologo Silvio Garattini: «Mangiare poco per vivere a lungo, no a carne rossa e burro» - A 97 anni appena compiuti, Silvio Garattini farmacologo, oncologo e ricercatore, continua a parlare di salute e longevità con la stessa chiarezza di sempre. vanityfair.it

Garattini a Pavia: «Spendete soldi in farmaci inutili. E gli integratori alimentari non servono» - Silvio Garattini è un oncologo, farmacologo e ricercatore italiano, noto per essere il fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano. laprovinciapavese.gelocal.it

Il dottor Nunzio Borelli ricorda l’incontro con il prof. Silvio Garattini "Sono parole di buonsenso quelle che dice il prof. Garattini sull'alimentazione" afferma Borelli... - facebook.com facebook

