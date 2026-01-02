Silvio Garattini oncologo e ricercatore sui benefici di assumere un cucchiaio di olio d' oliva a digiuno | È una moda ciò che conta è che sia ricco di polifenoli È la qualità che può fare la differenza

Da vanityfair.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvio Garattini, oncologo e ricercatore, sottolinea che assumere un cucchiaio di olio d'oliva a digiuno può offrire benefici, purché sia ricco di polifenoli. La qualità dell'olio, più che la quantità, fa la differenza. Inserito tra i pilastri della dieta mediterranea, l'olio d'oliva con alto contenuto di polifenoli rappresenta un elemento importante per favorire la longevità e il benessere generale.

Pilastro della dieta mediterranea, l'olio ricco di polifenoli è un ingrediente che favorisce la longevità. Ma non tutti gli Evo sono uguali. Verità e falsi miti secondo gli esperti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Silvio Garattini, oncologo e ricercatore, sui benefici di assumere un cucchiaio di olio d'oliva a digiuno: «È una moda, ciò che conta è che sia ricco di polifenoli. È la qualità che può fare la differenza»

