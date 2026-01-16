Tenta rapina sul treno armato di coltello | arrestato

Un cittadino marocchino senza fissa dimora è stato arrestato dopo aver tentato una rapina a bordo di un treno regionale domenica scorsa, armato di coltello. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'individuo, che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio evidenzia l’importanza di misure di sicurezza e controllo sui mezzi di trasporto pubblico.

È un cittadino di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, l'autore della rapina messa a segno a bordo di un treno regionale domenica scorsa.Come confermato dalla Questura di Lecco, non si è trattato di una semplice aggressione, ma di un vero tentativo di rapina con arma bianca. A vivere. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Ragazzino armato di coltello rapina tre persone: una sul bus, l'altra alla fermata metro e l'ultima sul treno Leggi anche: Tenta due rapine armato di coltello: arrestato 50enne appena uscito dal carcere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tenta rapina sul treno armato di coltello: arrestato; Il 14enne armato di coltello che tenta la rapina nel locale e poi si nasconde nel bagno. Monza, le immagini del 14enne che tenta rapina in un negozio: arrestato - È rimasto barricato in un negozio del centro di Monza, armato di un grosso coltello da cucina, che poco prima aveva puntato contro la titolare, intimandole di consegnargli il denaro. msn.com

Armato tenta rapina Condannato a tre anni - In preda a un raptus aveva tentato una rapina in una pizzeria con un pezzo di vetro acuminato, poi, dopo aver ferito la titolare e un carabiniere, era fuggito. ilrestodelcarlino.it

"C’è un uomo armato in banca". Condannato per omicidio semina la paura in due istituti - Coltello alla mano fa irruzione prima in una filiale di Sella e dopo un’ora in una di Tema. lanazione.it

Monza, quattordicenne tenta rapina, poi si barrica nel negozio: arrestato x.com

Monza, 14enne con coltello tenta rapina in un bar e poi si barrica in bagno: arrestato. Bloccato in città dagli agenti avvisati dai passanti Un ragazzo di 14 anni, italiano di origine egiziana, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Monza con l'accusa di tentata ra - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.