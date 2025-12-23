Koopmeiners ‘esplode’ di gioia al gol di Conceicao retroscena da Juve Roma | il VIDEO dell’olandese è già diventato virale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners ha esultato così al gol di Conceicao durante Juve Roma: il VIDEO del centrocampista olandese è già diventato virale. C’è chi la partita la gioca con i piedi e chi, costretto fuori, la gioca con il cuore e con la voce. Teun Koopmeiners appartiene decisamente alla seconda categoria. Il centrocampista olandese è stato il grande assente sul rettangolo verde nel big match vinto dalla Juventus contro la Roma (2-1). Fermato dal Giudice Sportivo per squalifica, l’ex atalantino si è accomodato in tribuna all’Allianz Stadium, ma il suo coinvolgimento emotivo non è stato inferiore a quello dei compagni in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

