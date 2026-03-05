Roma, il futuro di Gianluca Mancini è incerto dopo che una grande squadra della Serie A ha presentato una proposta di quindici milioni di euro per il difensore, considerato un punto di riferimento della rosa e molto apprezzato da Gasperini. La situazione lascia aperta uno scenario in cui il calciatore potrebbe lasciare il club in vista della prossima stagione.

Il difensore giallorosso, pilastro e pupillo di Gasperini, è entrato nel mirino di un top club: pronti quindici milioni di euro in vista del mercato estivo Da certezza e uomo spogliatoio della Roma a possibile partente? Il futuro di Gianluca Mancini potrebbe tornare clamorosamente in bilico. Il difensore centrale dei giallorossi e della Nazionale, ha infatti attirato le attenzioni di una big della Serie A e potrebbe animare il prossimo calciomercato. Una notizia destinata a scuotere l’ambiente giallorosso. Il centrale, che ha il contratto in scadenza nel 2027, sta trattando con il club il rinnovo, ma l’interessamento di un top club del campionato italiano, potrebbe rimettere tutto in discussione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, il futuro di Mancini in bilico: pronta la maxi offerta di una big della Serie A | CM

Pellegrini in una big di Serie A a zero, Roma tradita: le ultime | CMSvolta improvvisa in casa Roma per quel che concerne il calciomercato: il protagonista è ancora una volta Lorenzo Pellegrini.

Cambiaso, pronta l’offerta di una big: può salutare la Juve in estateCambia improvvisamente il futuro di Andrea Cambiaso: il laterale bianconero potrebbe fare le valigie al termine della stagione.

Contenuti e approfondimenti su Roma il futuro di Mancini in bilico....

Temi più discussi: Science Forest - il Museo della Scienza di Roma per immaginare il futuro; Juve-Roma e la corsa Champions: perché il futuro di Spalletti dipende da queste settimane; Formazione, Visione e Futuro: Confcommercio Roma protagonista della serata Shake con Tosca; Nuovo stadio della Roma: dalla Giunta l'ok alla delibera per l'impianto di Pietralata. Gualtieri: Un progetto che parla di futuro.

Moplefan, spiragli sul futuroTavolo al ministero del Made in Italy, possibile riapertura della cassa integrazione per i 120 lavoratori senza stipendio da novembre ... rainews.it

Nuovo stadio della Roma: dalla Giunta l'ok alla delibera per l'impianto di Pietralata. Gualtieri: «Un progetto che parla di futuro»Il provvedimento sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, nelle prossime settimane, sottoposto al voto definitivo dell'Assemblea ... roma.corriere.it

Ieri sera si è tenuta a Roma la seconda data del Tour di #AngelinaMango, dopo un anno di stop per problemi di salute, e ad applaudirla tra il pubblico c'era anche #MariaDeFilippi - facebook.com facebook

#Gasperini a tutta #Roma: dall'incontro col sindaco (lo stesso giorno di #Totti) alla lezione agli studenti x.com