Rinnovo Vlahovic la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico | deve dimezzarsi lo stipendio Ultime

La Juventus sta negoziando il rinnovo di contratto con Vlahovic e intende chiedergli un sostanziale taglio dello stipendio, che dovrà essere dimezzato rispetto all’attuale. La società ha comunicato questa richiesta all’attaccante, che dovrà quindi adattarsi a una nuova condizione economica. L’accordo, ancora in fase di definizione, riguarda le prossime stagioni e le modalità di rinnovo.

