Juventus Chiesa pronto a dimezzarsi lo stipendio pur di tornare
Federico Chiesa dimostra il suo grande desiderio di tornare alla Juventus, disposto anche a ridursi lo stipendio per riabbracciare i colori bianconeri. Secondo fonti vicine al giocatore, questa scelta evidenzia la volontà di riprendere il cammino con la squadra e il forte attaccamento ai colori juventini. La situazione resta da definire, ma l’intenzione di Chiesa appare sincera e motivata.
Per la Gazzetta dello Sport, Chiesa sarebbe pronto a tutto pur di tornare in bianconero. Anche a tagliarsi lo stipendio. La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus ha subito nuovi rallentamenti. Il Liverpool ha formalizzato la sua posizione: per liberare l’esterno italiano chiede intorno ai 15 milioni di euro L'articolo Juventus, Chiesa pronto a dimezzarsi lo stipendio pur di tornare proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
