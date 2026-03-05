Rinnovabili tra narrativa e realtà | perché il 2025 segna un rallentamento e cosa serve per ripartire

Il 2025 si avvicina alla conclusione con un quadro contrastante per le energie rinnovabili in Italia. I dati indicano un rallentamento nelle nuove installazioni, mentre le politiche e le pratiche del settore mostrano segnali di stallo. Le aziende coinvolte segnalano difficoltà nelle autorizzazioni e nella disponibilità di risorse, evidenziando un quadro complesso che richiede interventi specifici per favorire una ripresa concreta.

Il 2025 si chiude con un bilancio in chiaroscuro per le energie rinnovabili in Italia. Da un lato cresce in modo significativo la quota di elettricità prodotta da fonti pulite, dall’altro si registra un rallentamento nell’installazione di nuovi impianti, un segnale che rischia di allontanare il Paese dagli obiettivi fissati per il 2030. In questo scenario si inserisce un tema sempre più centrale: la distanza tra ciò che raccontiamo delle rinnovabili e ciò che i dati indicano realmente. Nel 2025 le fonti rinnovabili coprono circa il 48% della produzione elettrica nazionale: un valore importante, che conferma come la transizione energetica sia già una realtà concreta nel mix italiano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

