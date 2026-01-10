Exclusive-US may lift more Venezuela sanctions next week Bessent says

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha indicato che potrebbe essere annunciata una revoca parziale di ulteriori sanzioni contro il Venezuela già dalla prossima settimana. Questa possibile modifica delle restrizioni si inserisce nel contesto di negoziati e sviluppi diplomatici volti a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi. La notizia rappresenta un passo importante nelle dinamiche geopolitiche e finanziarie della regione.

By David LawderSAVAGE, Minnesota, Jan 10 (Reuters) - U.S. Treasury Secretary Scott Bessent has told Reuters that additional U.S. sanctions on Venezuela could be lifted as soon as next week to facilitate oil sales, and that he will also meet next week

