Remedello | Spettacolo Ricette di donne

A Remedello si tiene uno spettacolo musicale intitolato “Ricette di Donne” in occasione della Festa della Donna. L’evento, ideato da Francesco Andreoli e Massimo Guerini, si propone come un viaggio emozionale che celebra le diverse sfaccettature della donna attraverso la musica e il racconto. La serata mira a offrire un momento di riflessione e di condivisione, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza artistica.

Spettacolo musicale in occasione della Festa della Donna, ideato da Francesco Andreoli e Massimo Guerini - dal titolo "Ricette di Donne" "Ricette di donne" è molto più di uno spettacolo musicale: è un viaggio emozionale volto a celebrare la donna in tutte le sue sfaccettature, raccontato attraverso le più celebri canzoni dei cantautori italiani. Questo spettacolo intreccia melodie e testi memorabili per raccontare storie di vita, di passione, di forza e di fragilità femminile, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e profondamente sentita.

