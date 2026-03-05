Referendum a Sondrio per le ragioni del No arriva Gherardo Colombo

Sabato 7 marzo alle 17.30 nella sala consiliare della Provincia di Sondrio si svolgerà un incontro pubblico durante il quale Gherardo Colombo illustrerà le motivazioni del “No” al referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento è aperto al pubblico e mira a presentare le opinioni di Colombo sul tema.

L'incontro pubblico sabato 7 marzo alle 17.30 nella sala consiliare della Provincia: tra i relatori anche il senatore Alessandro Alfieri e il magistrato Stefano Latorre Sabato 7 marzo, alle 17.30, nella sala consiliare della Provincia di Sondrio, si terrà un incontro pubblico per illustrare le ragioni del “No” al referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’iniziativa è promossa dal Comitato provinciale della Società civile per il No in collaborazione con l’ANPI provinciale e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’ex magistrato Gherardo Colombo. La serata si inserisce nel calendario di iniziative che il Comitato sta organizzando in tutta la provincia nelle settimane che precedono il voto referendario. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

